Via D’Amelio, Tamajo: “Impegno per verità e giustizia”

“Dopo tanti anni, la ricerca della verità sulla strage in via D’Amelio. La famiglia Borsellino, in particolare i figli del giudice, portano avanti una battaglia incessante per ottenere giustizia e far luce su tutti gli aspetti oscuri che ancora avvolgono la strage di via D’Amelio. È una lotta che riguarda tutti noi, perché la giustizia e la verità sono pilastri fondamentali su cui costruire una società più giusta e libera”. Lo scrive l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo. “Sono al fianco della famiglia Borsellino in questa ricerca di verità. Le istituzioni devono essere al loro fianco, supportandoli in ogni passo e garantendo che ogni sforzo venga fatto per svelare la verità. Solo così potremo onorare davvero la memoria di Paolo Borsellino e di tutti coloro che hanno perso la vita nella lotta contro la mafia”.