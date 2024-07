Petralia Sottana. Con Touring Club Italiano arriva “Estate nei Borghi”: eventi ed esperienze uniche

Il borgo Bandiera Arancione di Petralia Sottana (PA) offre a tutti i visitatori la possibilità di scoprire il Comune e il territorio circostante, con un’attività unica a contatto con la natura ed eventi coinvolgenti.

Le vacanze estive sono alle porte e il Touring Club Italiano corre in aiuto di tutti coloro che sono ancora indecisi sulla meta da scegliere, ma che non vogliono rinunciare a esperienze uniche ed emozionanti, fuori dai tracciati più battuti. Con “Estate nei Borghi” dal 1° luglio è disponibile per tutti i viaggiatori una vera propria mappa di eventi, iniziative ed esperienze uniche disseminate nei borghi Bandiera Arancione di tutta Italia, piccole eccellenze del territorio che si distinguono per la loro dimensione umana, il calore e l’accoglienza.

Visitando il sito benvenuto.bandierearancioni.it è possibile scoprire gli eventi che animeranno la nostra Penisola: concerti all’aperto in paesaggi suggestivi, feste tradizionali, appuntamenti culturali e storici, senza dimenticare esperienze irripetibili che solo questi luoghi – non cartoline del passato, ma realtà dinamiche e innovative – possono offrire.

In Sicilia, nello specifico, la tappa imperdibile è a Petralia Sottana, un borgo in provincia di Palermo che permette di vivere un’esperienza unica: dormire tra gli alberi del meraviglioso Parco delle Madonie grazie a deliziose casette incastonate tra i rami o in emozionanti tende sospese tra gli alberi a 7 metri di altezza con coperture trasparenti che consentono di addormentarsi ammirando le stelle, in un contesto unico. Ma non solo. Petralia Sottana, infatti, custodisce anche una curiosità nascosta: la casa più piccola del mondo, larga appena un metro, e costruita per una diatriba tra vicini di casa. Tra gli eventi più importanti del borgo, il 18 agosto, c’è la rievocazione storica dell’antico corteo nuziale e il tradizionale Ballo Pantomima della Cordella e dal 23 al 25 agosto, per gli appassionati di musica, il Raduno Mediterraneo Jazz Manouche.

Per tutti coloro che, poi, non rinunciano a immortalare luoghi, esperienze, paesaggi e persone, Touring Club Italiano ha dato vita al contest fotografico Bandiere Arancioni – attivo fino al 31 agosto – che permetterà agli autori delle 30 foto più belle di aggiudicarsi un soggiorno per due persone in un borgo Bandiera Arancione. Partecipare è semplice: basterà caricare sulla pagina dedicata all’interno di benvenuto.bandierearancioni.it due foto scattate in due diversi borghi Bandiera Arancione nell’estate 2024, fuori dalla propria regione di residenza, che raccontino la vivacità dei paesi e le esperienze straordinarie vissute. Le foto verranno valutate da una giuria composta da giornalisti Touring e fotografi professionisti che decreterà le 30 immagini più belle e suggestive che si aggiudicheranno l’ambito riconoscimento.

«L’invito che vogliamo fare a tutti, con la campagna #EstateNeiBorghi, è quello di immergersi nell’atmosfera e vivere a pieno le emozioni che questi luoghi sanno offrire, senza rinunciare al divertimento e alla curiosità di vivere esperienze insolite» dichiara Isabella Andrighetti, Responsabile Certificazioni e Programmi Territoriali TCI «Scegliere un paese Bandiera Arancione, come meta o tappa di un viaggio per le proprie vacanze estive, non solo permetterà di scoprire tesori nascosti dell’entroterra del nostro Paese, ma è una scelta di viaggio responsabile che contribuirà a sviluppare un turismo sostenibile, supportando territori che si impegnano, da sempre, nella tutela delle proprie tradizioni, dell’ambiente che li ospita e delle comunità che li abitano».

Con #EstateNeiBorghi è giunto il momento di farsi stupire dalla bellezza, spesso inaspettata, dei luoghi meno noti del nostro Paese e di divertirsi, avventurandosi alla scoperta di piccoli ma fantastici borghi.