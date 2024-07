Mussomeli, richiesta posteggio vicinanze propria casa categoria protetta. Invalido si rivolge al sindaco

MUSSOMELI – L’anziano settantaquattrenne invalido civile Paolo La Greca, persona nota per avere prestato servizio per 12 anni come centralinista presso il distretto minerario di Caltanissetta e per oltre 10 anni presso il Centro per l’impiego di Mussomeli, non ci sta a vedersi negato un suo diritto di potere posteggiare nei pressi della sua abitazione riservato a categoria protetta, di cui fa parte. Sottolinea che ciò accade appunto nella strada dove lo stesso abita e cioè in Via Verga 17, dove sono posteggiate altre macchine. Il La Greca ha anche precisato che diversi mesi fa si è recato presso gli uffici comunali per sottoporre questa sua esigenza di potere posteggiare davanti la sua abitazione, essendo un invalido civile. Purtroppo ha riscontrato che dell’argomento, già precedentemente segnalato, ancora non è stato sufficientemente attenzionato. Sfiduciato ed amareggiato ha pensato di rivolgersi agli organi di stampa, costretto dalla necessità di trovare sollecita soluzione problema mandandogli un messaggio: “Signor Sindaco, davanti casa mia ci sono sempre altre macchine posteggiate, io ho problemi di vista e di deambulazione, se può fare qualcosa io la ringrazio, ho estrema necessità”. Evidentemente è auspicabile la soluzione del problema dell’anziano invalido civile.