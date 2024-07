Impedito accesso al concerto a bambina disabile per mancanza di posti. Giuseppe Conte (M5S): “Quanto accaduto è inaccettabile”

Una bambina disabile in carrozzina alla quale viene impedito l’accesso ad un concerto in quanto i posti per disabili erano ormai esauriti e non c’erano altri posti per disabili.

E’ accaduto a Roma in occasione del concerto dei Coldplay. La bambina, per altro, aveva pagato il biglietto. Un episodio sul quale è intervenuto il leader del M5S Giuseppe Conte: “Impedire l’accesso ad un concerto a una bambina che ha regolarmente acquistato il biglietto è inaccettabile – ha scritto sulla sua pagina ufficiale – farlo perché la piccola fan si muove su una sedia a rotelle e i posti riservati alle persone con disabilità sono terminati è semplicemente vergognoso. È uno squallido esempio di discriminazione.

Dobbiamo lavorare, e batterci se necessario, per un Passe che garantisca uguali diritti e piena inclusione a tutti. Per un Paese che non si ingegni a tappare le falle solo quando i riflettori della cronaca si accendono su notizie del genere, creando un giusto moto di indignazione”.