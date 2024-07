Gela. Appello del sindaco Di Stefano: “Imprenditori e attività commerciali si mettano a disposizione per risollevare lo sport”

GELA. “Durante la mia campagna elettorale ho detto che occorreva ricostruire il senso di Comunità perduto e spesso mi sono soffermato sul valore centrale dello sport. La città, oggi, oltre alle mille emergenze alle quali stiamo cercando di far fronte non risparmiandoci, vive anche le difficoltà delle società sportive tutte, nessuna esclusa”. Lo ha detto il Sindaco Terenziano Di Stefano, che ha lanciato un appello alla classe imprenditoriale e commerciale del territorio.

“Il mio è un appello alla città, alle imprese, alle attività commerciali, perché conosco la loro disponibilità e so quanto, ognuno di loro, ritenga lo sport fondamentale – ha detto il primo cittadino – Chiedo loro di mettersi a disposizione per costruire lì dove al momento ci sono macerie, per risollevare lo sport lì dove al momento la Città e gli sportivi e i tifosi, vivono momenti di smarrimento al fine di scongiurare con tutte le nostre forze, che cali il sipario sullo sport gelese”.