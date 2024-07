Caltanissetta. Walter Tesauro ha giurato come 83° sindaco, Bruzzaniti presidente del Consiglio, Scalia vice presidente

Aula consiliare gremita in ogni ordine di posto per l’insediamento ed il giuramento dei 24 consiglieri comunali eletti per le elezioni amministrative di Caltanissetta. Parenti, amici e semplici cittadini hanno fatto da cornice al giuramento dei neo eletti. Tra loro alcuni eletti per la prima volta, altri uscenti ed altri ancora di ritorno a Palazzo del Carmine. Nei loro occhi l’emozione di chi servirà la propria Città, Caltanissetta, tante le loro ambizioni, i loro progetti ed il loroentusiasmo. Divisi tra i banchi della maggioranza e dell’opposizione. Ognuno convinto di poter dare il proprio contributo alla propria città. Concreti o sognatori, questo lo dirà il tempo. Oggi, dopo la gioia dell’elezione, il momento solenne del giuramento.

















































“Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune e in armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione”

Questa la frase letta dai consiglieri durante il loro giuramento. In essa tanti valori. Speriamo che non sia una semplice lettura fine a se stessa. Caltanissetta ha bisogno di lealtà nell’esercizio delle funzioni pubbliche.

La seduta, come da regolamento è stata presieduta dal consigliere più votato: Marcello Mirisola. Dopo il giuramento dei 24 consiglieri, lordine del giorno prevedeva l’elezione del Presidente del Consiglio. Gianluca Bruzzaniti è stato eletto con 16 voti favorevoli e 8 schede bianche, quelle dell’opposizione. Il suo commento a caldo: “Mi complimento con tutti i nuovi eletti e ringrazio chi mi ha votato dandomi la possibilità di presiedere il consiglio comunale, un ruolo che mi investe di onore e responsabilità. Sarò un presidente super partes, con i fatti e non solo a parole”.

Gianluca Bruzzaniti

Alla vice presidenza del consiglio comunale è stata invece eletta Federica Scalia con 13 voti favorevoli e 8 schede bianche. “Ringrazio i colleghi che mi hanno votato – il commento – opererò nel rispetto del mandato elettorale per il bene della Città”.

Federica Scalia

In occasione della seduta consiliare di insediamento, Walter Tesauro ha giurato come 83° Sindaco di Caltanissetta. Il primo cittadino ha commentato: “La mia porta sarà aperta e accessibile a tutti, senza distinzione tra maggioranza e opposizione, perché dobbiamo operare tutti insieme per la crescita di Caltanissetta”.