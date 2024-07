Caltanissetta. Prevenzione degli incendi, presentata interrogazione al sindaco dai consiglieri comunali Turturici e Vagginelli

Riceviamo e pubblichiamo nota dei consiglieri comunali Armando Turturici e Carlo Vincenzo Vagginelli riguardo la prevenzione degli incendi.

I Consiglieri Comunali Armando Alessandro Turturici e Carlo Vincenzo Vagginelli, eletti nella lista “Caltanissetta Futura e Democratica”, il 22/07/2024 hanno presentato un’interrogazione al Sindaco per affrontare in maniera decisa e innovativa il problema degli incendi che minaccia la sicurezza dei cittadini e il patrimonio naturale del nostro territorio. È essenziale adottare misure strutturali e preventive per fronteggiare questa emergenza in modo efficace e tempestivo. Tra le tante, sottolineano i consiglieri, l’uso di tecnologie avanzate, come i droni, può essere un importante strumento per migliorare la sorveglianza e la prevenzione degli incendi. Propongono l’adozione di un piano comunale di protezione civile che preveda l’uso di droni equipaggiati con sensori termici per il rilevamento tempestivo dei focolai e il monitoraggio continuo di vaste aree. A tal proposito, i consiglieri Turturici e Vagginelli chiedono al Sindaco se è a conoscenza delle recenti innovazioni tecnologiche adottate dal Comune di Monreale, come l’uso dei droni FireHound per la prevenzione e il monitoraggio degli incendi. I consiglieri sollecitano altresì un censimento delle case disabitate in zona C1, un aggiornamento continuo del Catasto incendi del Comune di Caltanissetta e il divieto dell’uso di fuochi d’artificio nella stagione estiva. Si confida che il Sindaco voglia prendere in seria considerazione quanto esposto e agire tempestivamente a tutela dei diritti dei cittadini e della sicurezza del territorio.

I consiglieri di “Caltanissetta Futura e Democratica”

Turturici Armando

Vagginelli Carlo