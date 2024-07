Caltanissetta. L’Asp cerca immobili in locazione per riallocazione di servizi sanitari per almeno 18 mesi

CALTANISSETTA. L’ASP di Caltanissetta ricerca immobile/i in locazione presso il Comune di Caltanissetta per temporanea riallocazione, per un periodo presunto di almeno 18 mesi, dei servizi sanitari ed amministrativi oggi erogati presso il Poliambulatorio di via Malta a Caltanissetta. Per ulteriori dettagli si invita a consultare l’avviso disponibile al seguente link: https://www.asp.cl.it/…/bandi…/bandi_fase02.aspx…87

Gli interessati potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, entro e non oltre 15 giorni dalla data del presente avviso, al seguente indirizzo: Ufficioprotocollo@asp.cl.it