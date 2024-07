Caltanissetta. In Prefettura tavolo di monitoraggio sulla crisi idrica

CALTANISSETTA. Nella mattinata di oggi il Prefetto di Caltanissetta ha presieduto una ulteriore riunione finalizzata a compiere un monitoraggio congiunto sulla crisi idrica in atto nel territorio provinciale.

All’incontro, cui ha preso parte in collegamento da remoto il Presidente della Cabina di regia regionale, ing. Salvatore Cocina, erano presenti il Presidente del locale Ati idrico, il referente del Genio civile, i Sindaci della provincia, il rappresentante dell’Asp e della locale Protezione civile e i referenti del gestori del servizio idrico di sovrambito e locale.

In apertura, il Prefetto ha rivolto un ringraziamento ai presenti per tutte le azioni e gli sforzi finora messi in campo e, nel prendere atto delle diverse misure e strategie attivate a livello regionale per fronteggiare l’attuale stato di emergenza, illustrate dall’Ing. Cocina, ha rinnovato l’invito a proseguire in sinergia nell’elaborazione di soluzioni condivise ed efficaci per superare le diverse criticità connesse alla scarsa disponibilità idrica.

Al riguardo, nel corso dell’incontro, il Presidente dell’ATI, nonché Sindaco di Niscemi, ha condiviso con i Sindaci e gli altri soggetti presenti i diversi progetti avviati a livello provinciale e che, grazie ad un’articolata attività di coordinamento interistituzionale, condurranno in tempi brevi all’attuazione di misure capaci di rendere autonoma la parte meridionale del territorio provinciale a vantaggio delle zone più a nord che, anche in ragione di peculiari caratteristiche geomorfologiche del territorio, presentano maggiori difficoltà. Difficoltà che, nei giorni scorsi si sono aggravate a causa di un’interruzione della distribuzione idrica per un guasto alla condotta che ha inciso sui turni di distribuzione.

In proposito, il referente del gestore idrico, nel corso dell’incontro, ha rassicurato in ordine alla riparazione del guasto e alla ripresa, già dalla giornata di domani, della turnazione vigente prima della rottura, nelle more che la realizzazione degli interventi in altre zone consentano di liberare risorse dell’Ancipa che potranno così essere impiegate per i due centri urbani di Caltanissetta e San Cataldo.

È stato poi affrontato il tema riguardante i nove Comuni del vallone, serviti dal sistema Fanaco. Sul punto, l’odierna riunione ha rappresentato l’occasione per informare gli Amministratori locali interessati che stanno proseguendo, sotto il monitoraggio costante della Cabine di regia, gli interventi programmati che consentiranno di mantenere l’attuale portata.

Nel constatare il massimo impegno da parte di tutti i soggetti, al termine dell’incontro, il Prefetto ha ribadito l’assoluta disponibilità della Prefettura per eventuali criticità e, in accoglimento della richiesta dei Sindaci di mantenere un costante confronto con la Cabina di Regia, l’ATI e i gestori del servizio idrico, ha disposto un aggiornamento del tavolo alla prossima settimana, affinchè possa essere svolto un costante monitoraggio della situazione in atto.