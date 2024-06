Serradifalco. Il violinista Riccardo Palmeri trionfa al Concorso internazionale Lions Valle dell’Etna

SERRADIFALCO. Il giovanissimo violinista serradifalchese Riccardo Palmeri ha vinto il primo premio assoluto, il Premio Giuria e Borsa di Studio al 3° Concorso internazionale Lions Valle dell’Etna.

Il figlio d’arte, che lo scorso anno ha partecipato lo scorso anno al programma televisivo di Piero Chiambretti “La Tv dei 100 e uno” in onda su Canale 5, ha conquistato il Primo premio assoluto nella categoria Archi distinguendosi in virtù di trame musicali e di un’interpretazione superba che ha deliziato il pubblico catanese. Grande la gioia del violinista serradifalchese, ma anche di suo padre Fabio e di sua madre Barbara Rosana.

Riccardo Palmeri, che ad appena 9 anni, nel 2021, è stato ammesso per “meriti speciali” al Conservatorio musicale “Scarlatti” di Palermo dove l’età minima per essere ammessi è di 13 anni, ha poi ringraziato il suo maestro Donato Cuciniello per averlo preparato meticolosamente, e anche il suo pianista Vincenzo Indovino per un successo che va ad impinguare un già consistente palmares nonostante la sua età ancor giovane.