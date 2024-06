San Cataldo. Il sindaco annuncia: “Il costo della Tari per il 2024 sarà inferiore rispetto all’anno precedente di 500 mila euro”

SAN CATALDO. LO scorso 14 maggio la giunta comunale di San Cataldo, con decisione unanime, ha approvato il nuovo piano economico finanziario dei tributi, destinato all’esame del Consiglio Comunale.

In questa stessa occasione, sono state deliberate anche le nuove tariffe TARI per il 2024.

Una decisione – ha scritto il sindaco – “che rappresenta un traguardo significativo nell’ambito della nostra missione di ridurre la pressione fiscale sui cittadini. Da quando ci siamo insediati il nostro impegno è stato chiaro: diminuire le tasse. Abbiamo iniziato dalle tariffe per l’occupazione del suolo pubblico e dei passi carrabili.

Tuttavia – secondo il primo cittadino – il nostro obiettivo primario era quello di ridurre le tariffe della TARI, consapevoli del peso che il costo del servizio di igiene urbana ha sulla comunità. Ecco perché in questi anni, abbiamo introdotto esenzioni e agevolazioni per i cittadini in situazioni di fragilità.

Il contratto di igiene urbana, complesso e di difficile gestione, ha richiesto un costante confronto con il gestore dei rifiuti. Ricorderete che ad ottobre dell’anno scorso abbiamo richiesto il recupero di €280.000 per servizi non resi dal 2020 e preteso il rispetto del contratto e l’applicazione delle sanzioni per garantire il decoro e l’igiene della nostra città”.

Il sindaco ha poi annunciato: “Dopo due anni di intenso lavoro e superata la crisi economica, siamo orgogliosi di annunciare che il costo del servizio TARI per il 2024 sarà inferiore rispetto all’anno precedente di ben €500.000 e che in un periodo di aumento dei prezzi, a San Cataldo le tariffe della TARI diminuiranno, in particolare per le famiglie numerose e anche per le attività commerciali.

Il nuovo piano prevede un gettito tariffario di 3.966.911 euro, significativamente inferiore ai 4 milioni e 400 mila euro degli anni scorsi, con un risparmio di oltre cinquecentomila euro per i cittadini di San Cataldo. Questo risultato è il frutto di una politica rigorosa di recupero dell’evasione fiscale, controllo dei costi e ottimizzazione dei servizi resi Dopo due anni di impegno costante, possiamo finalmente celebrare un traguardo importante per la nostra comunità. Un risultato che dimostra come una gestione attenta e responsabile possa davvero fare la differenza”.