San Cataldo. Grande impresa di Marco Imera che ha attraversato lo Stretto di Messina a nuoto

SAN CATALDO. Grande impresa del sancataldese Marco Imera che è riuscito a fare la traversata dello stretto di Messina a nuoto. Tanti sancataldesi hanno seguito anche tramite diretta Facebook l’impresa di Marco Imera che, nell’occasione, è stato sostenuto da tanti suoi concittadini che lo hanno amorevolmente sostenuto in quella che a tutti gli effetti è stata una grande impresa.

Non capita certo tutti i giorni di poter attraversare a nuoto lo stretto di Messina. Ci vuole preparazione, passione ma anche tanta forza di volontà per riuscire a domare a nuoto lo stretto di Messina! E Marco Imera c’è riuscito ricevendo i complimenti di tanti sancataldesi e non che hanno seguito la sua impresa sulle pagine del gruppo social San Cataldo RipartiAmo insieme.