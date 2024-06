Per Caltanissetta, il Gattopardo era… pizza: addio al mitico Mario

Caltanissetta è forse l’unica città siciliana dove alla parola Gattopardo non si pensa al capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa ma, alla pizza.

Per oltre un trentennio “Il Gattopardo” è stato sinonimo di pizza, genuinità e gusto. L’ideatore, il mentore, il creatore fu Mario Vicino che oggi è passato a miglior vita.

Il suo nome è legato alla storia della pizza nissena. Lui fu il primo pizzaiolo della prima pizzeria di asporto di Caltanissetta per la pizza napoletana, il mitico “American bar” (fine anni ’70): lui aveva appreso i segreti durante un soggiorno a Napoli.

Pizzeria storica che ebbe la sua prima localizzazione in via Filippo Turati e divenendo in breve tempo un abituale luogo di ritrovo per gli appassionati della ghiotta pietanza napoletana. Poi si trasferì in via Giovanni Pacini senza perdere nulla del suo antico splendore.

Pizzaiolo talentuoso ed imprenditore lungimirante, ricordato con affetto e simpatia da molti suoi clienti che per lustri hanno trovato piacere nelle sue pizze. Caltanissetta perde un piccolo pezzo di storia, un frammento di arte culinaria.