Ortopedico di Mussomeli trasferito a Gela. L’on.Catania: chiederò la rimozione del Direttore Generale

L’ASP di Caltanissetta ha deciso di fare un provvedimento per spostamento di un ortopedico da Mussomeli a Gela. A dimostrazione di quanto già da me sostenuto. Il nuovo DG vuole smantellare l’ospedale di Mussomeli. Piuttosto che potenziare i servizi si limita a spostare i servizi da un ospedale all’altro come nel gioco delle tre carte. Nessuna stabilizzazione e nessun potenziamento dei servizi, anzi lo smantellamento di servizi eccellenti come l’ortopedia di Mussomeli. Chiederò al Presidente Schifani che proceda alla rimozione del Direttore Generale Ficarra. Mi auguro anche che le organizzazioni sindacali facciano sentire la loro voce a difesa del M.I. Longo .Vedremo! (On. Giuseppe Catania Deputato Assemblea Regionale Siciliana Gruppo Fratelli d’Italia )