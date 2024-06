Maltempo: allagamenti e case isolate in Emilia, allerta per torrenti e fiumi

Resta alta l’attenzione sull’Appennino reggiano dopo gli allagamenti e le piogge delle scorse ore. Sorvegliati speciali il torrente Tresinaro e i fiumi Secchia ed Enza. I Carabinieri in provincia coadiuvano protezione civile ed enti competenti per le operazioni soccorso.

Strade chiuse, ponti interrotti, arterie di vitale importanza invasa da melma e rocce trascinate. Numerose le strade che risultano chiuse per frane: SP n. 7 località Monte Faraone; in località Carbone Strada comunale Marola – Felinamata; strada comunale a località Castello; SP n. 98 per Viano (altezza km 6); strada comunale in località Maillo e La Svolta; Intersezione SP n. 19 e SP n. 486 loc. Ponte Secchia; Intersezione SP n. 19 e SP n. 486 loc. Ponte Secchia; SP n. 11 loc. Pecorile La località Molino Varoni risulta isolata per un ponte crollato.

A Coriano 30 abitazioni si sono allagate e le famiglie si sono messe in sicurezza al secondo piano. Sul posto un presidio del vigili del fuoco e della Protezione civile. In località Ottosalici 10 persone sono rimase isolate dopo la chiusura di una strada comunale per una frana. Stessa situazione a Lupazza con 10 abitazioni e relative famiglie isolate. Sul posto carabinieri Toano e Protezione civile