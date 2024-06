Intervento di Schifani a sostegno degli agricoltori. Macuso(FI) condivide impegno e azione repentina

“Ancora una volta apprezziamo l’impegno e la repentina azione da parte del presidente Schifani, che si dimostra sempre più di essere un amministratore della Regione Siciliana che mette alla base delle sue azioni il buon senso di padre di famiglia”. Così l’on. Michele Mancuso(FI) commenta l’intervento del presidente della Regione Siciliana, sen. Renato Schifani, a favore del settore agricolo e zootecnico per fronteggiare l’emergenza idrica.

Voucher rilasciati agli allevatori in proporzione al numero di capi di bestiame e alla criticità della siccità nei vari territori, istituzione di un “tavolo politico” che si riunirà periodicamente per analizzare la situazione e trovare soluzioni, possibilità di accesso alla “cabina di regia” alle organizzazioni di categoria per la programmazione e gestione dei Consorzi. Questi i provvedimenti attuati dal presidente Schifani.

Continua l’on. Mancuso: “Questi interventi che sono stati anche condivisi da gran parte, se non da tutti, degli agricoltori sono interventi in emergenza, e non c’è dubbio che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, il Parlamento non potrà che contribuire, collaborare a dare dei segnali importanti a sostegno dell’azione di governo.”

L’on. Mancuso, inoltre, si auspica che si possa incidere al più presto, in maniera importante, sulla deroga dei pagamenti nei confronti delle aziende agricole. Azione che permetterebbe seppur in un momento così critico, di garantire un minimo di liquidità “perché siamo già alle porte del nuovo anno agricolo, della semina, dei lavori in azienda e questa sarebbe una boccata d’ossigeno fondamentale che toglierebbe gli agricoltori stessi il peso di doversi indebitare ancora di più per poter sostenere l’anno che verrà.”