Elezioni Europee, a Sutera Forza Italia primo partito

SUTERA – A spoglio terminato, per le elezioni europee 2024 a Sutera, Forza Italia risulta il partito più votato. Lo comunica il coordinatore cittadino Nuccio Magro, il quale dichiara: “Sono soddisfatto per il risultato ottenuto, sia per i voti di lista, sia per l’ampio consenso di preferenze all’assessore regionale on. Edy Tamajo, che risulta primo eletto”. Conclude Magro dicendo: “Questo è un risultato importante per noi frutto di un lavoro di squadra e di una capillare presenza sul nostro territorio”. Così i voti di lista: Forza Italia – Noi Moderati PPE voti 192; Fratelli d’Italia voti 106, Partito Democratico voti 104; Movimento 5 Stelle voti 48; Libertà voti 38.