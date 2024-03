GdF Caltanissetta: saluto di commiato per il luogotenente Daniele Zaffora

Il Luogotenente “Cariche Speciali” Daniele Zaffora si appresta al congedo, dopo 35 anni di servizio nel Corpo della Guardia di Finanza.

Originario di Villarosa (EN), si è arruolato nel Corpo nel 1989. Ultimata la frequenza dei corsi d’istruzione alla Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza è stato trasferito a Ravenna nel 1991, a Palermo nel 1995 ed è poi giunto definitivamente a Caltanissetta nel 1998, presso il Nucleo di Polizia Tributaria. Successivamente, dal dicembre del 2013, ha prestato servizio presso la Compagnia alla Sede dove ha eseguito in prima persona numerose e importanti operazioni di servizio nel contrasto agli illeciti economico-finanziari, distinguendosi per professionalità, correttezza ed abnegazione, che negli anni gli sono valsi importanti e ripetute manifestazioni di compiacimento ed attestazioni di stima da parte dei superiori, partecipando anche a importantissimi indagini in ambito internazionale, confluite in Controlli Multilaterali svolti da differenti Amministrazioni Fiscali europee.

L’ispettore, padre di due figli, ha rappresentato un costante punto di riferimento, sotto il profilo professionale ed ancor di più umano, per tutti i colleghi e i propri superiori.

Ieri, presso la Sala Convegni della Caserma “Cap. Enrico Franco”, il Comandante Provinciale – Colonnello Stefano Gesuelli, alla presenza di numerosi militari, ha voluto ringraziare personalmente l’ispettore per l’impegno e la dedizione profusi durante tutta la carriera.

Al Luogotenente Daniele Zaffora vanno gli auguri per un futuro pieno di soddisfazioni, caratterizzato dall’entusiasmo che lo ha sempre contraddistinto.