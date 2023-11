Droga: 12 condanne per oltre un secolo di carcere a Messina

Dodici condanne per un totale di 114 anni sono state disposte dal gup di Messina nel giudizio abbreviato dell’operazione antidroga “Chanel” su un giro di droga gestito da un gruppo attivo nei rioni di Santa Lucia sopra Contesse e Camaro e che poteva contare su canali di rifornimento dello stupefacente sia in Calabria che a Catania. La sentenza e’ del gup Monia De Francesco che ha disposto condanne che vanno da 20 anni fino ai 3 anni di reclusione. Il gup ha condannato Antonino Settimo a 20 anni, Giovanni Cacopardo a 16 anni e 10 mesi, Paolo Settimo a 18 anni e 4 mesi, Salvatore Culici 13 anni e 8 mesi, Alessandro Cucinotta 13 anni e 8 mesi. Condanna a 6 anni per Giovanni De Cicco Cuda, Fabio Ariganello e Graziano Castorino, mentre 3 anni sono stati disposti per Antonino Familiari e Giovanni Nucera, 3 anni e 2 mesi per Antonino Fichera e 4 anni e 8 mesi per Giuseppe Castorino. In linea generale accolte le richieste di condanna formulate dal pm Liliana Todaro.

L’operazione “Chanel” condotta dalla Squadra Mobile di Messina, e’ scattata nel marzo scorso. Dalle indagini, che si sono avvalse di intercettazioni e delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, e’ emerso che c’era un gruppo operava principalmente nei rioni di Santa Lucia sopra Contesse e Camaro che gestiva un traffico di droga di vario tipo , cocaina, marijuana, skunk destinata ad essere immesse sul mercato cittadino. Secondo l’impostazione dell’accusa il gruppo, gestito da Giovanni Cacopardo, Paolo Settimo e Antonino Settimo, poteva anche contare della vasta disponibilita’ di denaro come emerso nel corso delle indagini.