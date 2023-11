A Catania rubati vestiti di scena al trio comico “I Respinti”. L’appello: “Amici, aiutateci a ritrovarli”

Il trio comico palermitano “I Respinti” è rimasto vittima del furto dei loro vestiti di scena. E’ accaduto a Catania e adesso si affidano ad un appello sui social per essere aiutati a ritrovare i loro “ferri del mestiere”.

Il furto è avvenuto durante un loro show Live Show Comer Sud, negli studi televisivi di Catania. Infatti era in corso lo spettacolo condotto da Cristiano Di Stefano e Carmelo Caccamo, che va in diretta Tv su Video Regione (canale 14) ogni lunedì e martedì.

Qualcuno ha forzato la loro auto ed ha portato via le valigie che si trovavano al loro interno.“Questa notte a Catania –si legge in un appello del trio sulla loro pagina facebook – ci hanno rubato le valigie all’interno dell’ auto parcheggiata al teatro ‘Le ciminiere’ in piazzale Asia dopo le riprese di live show. Dentro ci sono o nostri vestiti di scena, compresa la parrucca di Gianni. Cose di un valore affettivo inestimabile per noi. Amici catanesi aiutateci a ritrovarle”.

Il trio comico “I Respinti” è composto da Piero Salerno, Rosario Alagna e Dario Terzo. Nasce nel settembre del 2013, loro punto di forza è il tempo comico, dettato dalle differenti capacità artistiche, che si amalgamano in un perfetto meccanismo in cui si alternano i ruoli di spalla, comico e personaggio. Per loro l’esordio nella tv nazionale grazie al programma di “Italia’s got talent”, in onda su Sky Uno e Tv8. Al loro esordio sul grande schermo quattro giudizi positivi da parte dei giudici e l’ovazione del pubblico con lo sketch delle “Carte Siciliane”.