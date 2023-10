La dea bendata bacia ancora la Sicilia: vinti 197mila euro al Lotto

Sicilia in festa grazie al Lotto. Nel concorso di venerdì 20 ottobre, come riporta Agipronews, nella regione sono stati vinti un totale di 197.700 euro. La vincita più alta di giornata è stata centrata a Palermo, dove un fortunato giocatore si è aggiudicato ben 124.500 euro con quattro terni e una quaterna (combinazione 8-9-19-29 sulla ruota di Palermo).

In città, da segnalare anche una vincita da 14.250 euro e una da 12.450, mentre in provincia, a Cefalù, un giocatore ha centrato tre ambi e un terno per un totale di 18.750 euro. A completare il quadro della regione sono una vincita da 14mila euro a Ragusa e una a Scicli, in provincia di Ragusa, con un ambo da 13.750 euro (22-90 sulla ruota di Roma). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 949,2 milioni in questo 2023.