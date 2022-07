Montedoro . Stasera alle 21 in piazza Europa c’è lo spettacolo del comico Alberto Farina

MONTEDORO. Per molti anni è stato uno dei volti simbolo della trasmissione “Colorado”, su Italia 1. martedì 26 luglio alle 21 il cabarettista, attore e autore Alberto Farina sarà in Piazza Europa a Montedoro per presentare un monologo esilarante, ironico. Una comicità surreale e tagliente, la sua, che con la tipica spigliatezza e il marcato accento romano farà trascorrere al pubblico un momento di spensieratezza e leggerezza.

Romano d’origine, Farina si è diplomato all’Accademia Teatrale “Ribalte” di Enzo Garinei, ha frequentato anche lo Zelig Lab ed è noto soprattutto per i monologhi sulla sua vita d’infanzia. La sua popolarità è aumentata nel 2012 grazie al programma televisivo Colorado di cui è diventato quasi un pilastro.

L’appuntamento, organizzato nell’ambito dell’estate montedorese dalla cooperativa Etnos (che nel piccolo comune gestiste uno sprar per minori), gode del patrocinio del Comune di Montedoro. L’accesso è libero e gratuito