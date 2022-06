Angela da Mondello, divenuta famosa per il tormentone ‘Non ce n’è di coviddi’, torna a casa dopo essere stata ricoverata in ospedale per Covid

Angela da Mondello torna a casa, era ricoverata per Covid. La donna palermitana, come si ricorderà, era diventata famosa due anni fa per via del tormentone ‘Non ce n’è di coviddi’. Oggi, tuttavia, proprio quel Covid di cui lei asseriva pubblicamente l’inesistenza, ha colpito proprio la sua persona.

Angela Chianello, in arte Angela da Mondello, la signora diventata famosa per il tormentone ‘Non ce n’è coviddi’, urlato alle telecamere dalla spiaggia nel 2020, in una storia su Instagram ha raccontato di essere stata dimessa dall’ospedale, dopo il ricovero per Covid.

Era stata lei stessa ad annunciare sempre sui social di essere in una struttura sanitaria perché “positiva al Covid”. “Volevo ringraziarvi tutti per aver trovato il tempo per me di una telefonata e di un messaggio, grazie di cuore” ha scritto annunciando le sue avvenuto dimissioni dall’Ospedale in cui era stata ricoverata.