Villalba. Il Comune vuol assegnare incarichi tecnici per i lavori di adeguamento degli spazi comuni della Scuola Media “Garibaldi”

VILLALBA. Il Comune di Villalba intende acquisire manifestazioni di disponibilità per procedere all’affidamento del servizio per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, inerente ai Lavori di adattamento ed adeguamento degli spazi comuni della scuola media “G. Garibaldi”. Lo ha reso noto il sindaco Maria Paola Immordino.

L’avviso esplorativo di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ha il solo fine di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici mediante espressa disponibilità ad assumere l’incarico da parte degli stessi. Le istanze vanno presentate esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.villalba.cl.it entro le ore 10 del 10 febbraio 2025.