Villalba. Il 1° febbraio presentazione in Biblioteca del progetto “Family NetWork”

VILLALBA. Sarà presentato sabato 1° febbraio alle ore 18 presso la Biblioteca Comunale il progetto Family NetWork. Lo ha reso noto il sindaco Maria Paola Immordino. Si tratta di un’iniziativa finanziata dall’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali che rientra nell’avviso “Conciliazione dei tempi di vita-lavoro. Promozione di iniziative di welfare aziendale familiare per il miglioramento del benessere lavorativo”.

La rete di Family NetWork è composta da Comunità della Speranza Onlus, New Life – Villaba Resort, Palestra Eclipse – Villalba e i Comuni di Lercara e Villalba. Il progetto nasce con lo scopo di creare una rete di supporto e offrire servizi per i dipendenti di imprese locali e le loro famiglie, a partire dai più piccoli agli anziani, con particolare attenzione ai soggetti fragili e non autosufficienti. Il progetto offre attività e servizi per le imprese, i dipendenti e le relative famiglie dei Comuni di Lercara, Villalba e dei comuni del DSS D38 e del DSS D10.