Un’equipe multidisciplinare all’istituto “Carducci” di San Cataldo a supporto di docenti e famiglie per ridurre il disagio degli studenti

Per i prossimi due anni, all’Istituto Comprensivo Statale “G. Carducci” di San Cataldo, tutti i giorni della settimana, un’Unità di supporto professionale multidisciplinare sarà a disposizione della scuola per una migliore ed efficace gestione degli alunni diversamente abili, per prevenire e risolvere i disagi degli adolescenti e delle loro famiglie, per la prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e del cyberbullismo e per gli interventi individualizzati di alunni con bisogni educativi specifici. Ogni studente, se autorizzato dai genitori, potrà avere accesso al supporto; ogni famiglia e ogni docente avrà le medesime opportunità. Un modello di supporto, unico nel panorama nazionale, finalizzato a fornire un servizio quotidiano mirato alla gestione del disagio.

Il Dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti, completate le procedure, ha annunciato che, dalla prossima settimana, un team di professionisti – una psicologa specializzata nel disagio adolescenziale, uno psicologo specialista nella gestione dei casi di autismo ed iperattivismo, soggetti ADHD o DDAI, ed una pedagogista specializzata nella gestione delle problematiche scolastiche e nella gestione dei disturbi specifici dell’apprendimento DSA e BES – sarà presente a scuola nei giorni stabiliti da uno specifico calendario.

Alunni, genitori e docenti potranno, previo appuntamento, usufruire della consulenza del team di professionisti per la presa in carico di casi e situazioni particolari e per una guida costante che affiancherà le famiglie, i docenti e i consigli di classe, assicurando un adeguato supporto professionale allo studente con difficoltà. Il team integrerà lo sportello di ascolto, il servizio di neuropsichiatria infantile, i Servizi sociali del Comune di San Cataldo, le strutture territoriali e i consulenti delle famiglie.

I servizi offerti dall’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo sono il frutto di una articolata rete di collaborazioni maturate, in questi anni, con le associazioni locali e grazie alla partecipazione, come partner, ai bandi del Ministero della famiglia e della coesione sociale.

Il Dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti ritiene che il sistema di supporto psico-pedagogico offerto dall’Istituto possa contribuire a ridurre il disagio giovanile, rendere più efficace l’azione formativa ed educativa fino al conseguimento del successo formativo di tutti gli studenti. Il Dirigente scolastico, inoltre, auspica che si determini un contesto positivo che elimini le barriere che limitano l’apprendimento e che fornisca uno spazio di ascolto attivo finalizzato a promuovere le competenze metacognitive necessarie per un’efficace gestione del processo di apprendimento.

Il team dell’Unità di supporto è costituito dalla psicologa dott.ssa Francesca Miglio, dallo psicologo dott. Fabio Scannella e dalla pedagogista dott.ssa Clementina Giallombardo.

Nell’Istituto “G. Carducci” di San Cataldo sono già in corso di realizzazione numerose azioni formative proposte da un team docente di elevata professionalità: corsi pomeridiani STEM, corsi di lingua inglese, attività laboratoriali in molteplici ambiti disciplinari, laboratori d’arte, attività sportive e attività di recupero di competenze disciplinari.