Tragedia sulle Madonie: escursionista di 60 anni morto dopo essere precipitato per una ventina di metri

E’ stato recuperato sulle Madonie dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano un escursionista morto dopo essere stato precipitato per una ventina di metri. L’uomo, che aveva 60 anni, è precipitato per una ventina di metri e faceva parte di un gruppo che era partito da Piano Zucchi per raggiungere la cresta di Pizzo Antenna Piccola (1697 metri di altitudine) quando, per causa in fase di accertamento, è scivolato volando da un salto di roccia e finendo contro le rocce sottostanti.

I suoi compagni sono riusciti a chiamare il Numero Unico di Emergenza 112 e la centrale del 118 , trattandosi di un intervento in zona impervia, hanno allertato il Soccorso Alpino. Scattato l’allarme è stata subito mobilitata la squadra che era in servizio sul pianoro di Piano Battaglia, mentre altre partivano dalle Madonie e da Palermo. Non senza difficoltà, mentre calava il buio, i tecnici sono riusciti a raggiungere il luogo dell’incidente mortale per organizzare il trasporto della salma.

I tecnici sono riusciti a raggiungere il luogo dell’incidente mortale per organizzare il trasporto della salma che è stata consegnata al carro funebre dopo il riconoscimento da parte dei familiari. Presenti i carabinieri della stazione di Isnello.