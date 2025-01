Tac e risonanze la sera o nei giorni festivi. Codacons plaude all’iniziativa del Policlinico di Catania: “Modello da seguire in tutte le altre Asp”

Il Segretario Nazionale del Codacons, Francesco Tanasi, ha contattato telefonicamente il Direttore Generale del Policlinico di Catania, Gaetano Sirna, per complimentarsi per la recente iniziativa che prevede l’apertura serale e nei giorni festivi delle strutture per l’esecuzione di esami diagnostici come TAC, RMN e radiografie.

Tanasi ha ricordato come già nel 2014, insieme al Presidente del Codacons Medici, Nino Rizzo, aveva proposto al Governo regionale di adottare un modello simile, che sfruttasse al massimo la disponibilità delle apparecchiature diagnostiche anche nelle ore serali e notturne, seguendo l’esempio di altre regioni italiane dove tale misura si era dimostrata efficace.

“Questa iniziativa non solo ottimizza l’utilizzo delle apparecchiature sanitarie – ha dichiarato Tanasi – ma rappresenta una soluzione concreta per abbattere le lunghe liste d’attesa, garantendo ai cittadini un accesso più rapido ed efficiente alle cure.”

Un ulteriore beneficio è rappresentato dalla possibilità per i lavoratori che non riescono ad assentarsi dal lavoro nei giorni feriali di effettuare esami diagnostici nelle ore serali, prefestive e festive, assicurando così un servizio più inclusivo e attento alle esigenze di tutti.

Francesco Tanasi e il Presidente del Codacons Medici, Nino Rizzo, lanciano un appello a tutte le Aziende Sanitarie siciliane affinché seguano l’esempio del Policlinico di Catania. “Con l’estensione degli orari delle prestazioni diagnostiche, non solo si ridurrebbero drasticamente i tempi d’attesa, ma si potrebbe arrivare ad eliminare del tutto le liste d’attesa, garantendo un servizio sanitario davvero all’altezza delle necessità dei cittadini.”