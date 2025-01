Sommatino. Approvato a maggioranza in Consiglio comunale il Bilancio

SOMMATINO. Nell’ultima seduta del 2024 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 2023/2025, segnando un passo fondamentale verso la stabilità e la crescita del nostro ente. L’approvazione è avvenuta con i voti favorevoli dei consiglieri Sammartino, Sallemi, Vinciguerra, Cravotta, Scalzo e Messina, mentre hanno votato contro i consiglieri Cocita, Cellauro, Mulone, Galante e Sanfilippo.

“In due anni e mezzo di Amministrazione – si legge in una nota – il Sindaco Letizia ha lavorato con determinazione per ristabilire ordine nella gestione finanziaria, approvando sei strumenti finanziari arretrati. Questo risultato non solo ha consentito di superare difficoltà storiche, ma rende finalmente giustizia al lavoro svolto fino ad oggi, creando una base solida per realizzare progetti concreti a beneficio della comunità.

Grazie a questi passi fondamentali e all’adozione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), l’ente sarà sempre più strutturato per l’assunzione di nuovo personale, garantendo una maggiore funzionalità della macchina amministrativa.

Questi interventi permetteranno all’amministrazione di perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi strategici a lungo termine, migliorando i servizi, promuovendo lo sviluppo economico e investendo in infrastrutture essenziali per il futuro del nostro territorio. Un altro importante traguardo per l’amministrazione Letizia, che continua a impegnarsi con dedizione per costruire un paese migliore”.