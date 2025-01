Si finse impiegata dell’INPS e derubò pensionati nel Siracusano, arrestata dopo condanna

I carabinieri della stazione di Noto (Siracusa) hanno arrestato e condotto nel carcere di Piazza Lanza, a Catania, una 56enne, in esecuzione di una sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Siracusa. La donna, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stata condannata a tre anni di reclusione per un furto in abitazione commesso nel 2010 in provincia di Siracusa. La 56enne si era introdotta nell’abitazione di due coniugi anziani di Portopalo di Capo Passero, fingendosi impiegata dell’Inps e aveva portato via un portafoglio con 1.300 euro. I carabinieri, dopo la denuncia presentata dalle vittime, erano tempestivamente risaliti all’identità dell’autrice del furto.