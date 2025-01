Serie D. Trasferta vietata ai residenti in provincia di Caltanissetta: a Siracusa niente tifosi della Nissa a sostenere la squadra

La Nissa ha comunicato che, su disposizione della Prefettura di Siracusa, è stato disposto il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Caltanissetta, in occasione della gara Siracusa Calcio 1924 – NISSA F.C. in programma domenica prossima presso lo Stadio “Nicola De Simone”, con fischio d’inizio alle ore 14:30.

Tale provvedimento è stato adottato per motivi di ordine pubblico. La società invita tutti i propri tifosi a rispettare le disposizioni delle autorità competenti. La Nissa ha ringraziato comunque i sostenitori per il continuo supporto e la passione dimostrata garantendo che la squadra darà il massimo anche in questa importante sfida.