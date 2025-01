Serie D. La Nissa a caccia di “riscatto bis”, ma con il Sambiase ci vuole una super prestazione di tutti

E’ una Nissa che, come già accaduto dopo la netta sconfitta patita con la Vibonese, anche stavolta, dopo l’altrettanto netta sconfitta con il Siracusa, va a caccia di riscatto.

Stavolta, tuttavia, non si troverà di fronte la rivelazione Paternò, ma un’altra delle protagoniste di questo girone I di serie D: il Sambiase. I calabri arrivano al “Tomaselli” forti di un secondo posto che costituisce un biglietto da visita di tutto rispetto.

La squadra calabra ha 42 punti, 15 in più rispetto ad una Nissa che deve fare i conti con una difesa che, in due trasferte, a Vibo e Siracusa, ha già incassato 8 gol. Insomma, non un match facile, quello che sulla carta si prospetta per gli uomini di Giovanni Campanella.

Eppure questa Nissa anche in casa ha disputato partite eccellenti contro le cosiddette “cinque grandi” del girone I. Con la Scafatese ha vinto 4-2, ma ha anche pareggiato con un’altra corazzata come la Reggina. Insomma, questa Nissa, quando gioca in casa, è capace di mettere in difficoltà chiunque. Ma per farlo avrà bisogno, oltre che di sete di riscatto, anche di fame da risultato.

In questo sarà importante la capacità della squadra del presidente Giovannone di reggere l’urto in difesa alle offensive degli ospiti, anche perchè il Sambiase, anche fuori casa, non è certo abituata a fare la comparsa. E allora diventano fondamentali le scelte e gli uomini per una sfida che la Nissa non intende perdere anche per dimostrare di esserci e di poter direla propria in questo campionato nonostante il settimo posto attuale.

Il presidente della Nissa Luca Giovannone, alla vigilia del match di domenica con il Sambiase (stadio Tomaselli ore 14,30) ha anche parlato alla squadra lanciando un chiaro appello all’impegno e alla concentrazione massima per riscattare la sconfitta di domenica scorsa. Ma come sempre, tutti sanno che, per fare risultato con il Sambiase, ci vorrà una Nissa in grande spolvero, una squadra in grado di fare una super prestazione gettando il cuore oltre l’ostacolo,perchè il Sambiase non è lì per caso, ma s’è conquistato questo secondo posto a suon di risultati importanti. (Foto Claudio Vicari – Nissa FC)

Dirigerà Nissa – Sambiase Emanuele Velocci di Frosinone, mentre fungeranno da guardalinee Giovanni Ruocco e Marco Tonti, tutti e due di Brescia. Ecco i prezzi dei biglietti per la gara di domenica: