Serie D. Il presidente Giovannone: “Troppi gol su errori difensivi; dato mandato al ds Russello per cercare sul mercato portiere e difensori under”

“Troppi errori difensivi, subiamo tanti gol! Abbiamo subito bisogno di rinforzare questo reparto. Dobbiamo prestare inoltre molta attenzione ai giovani under. Ho dato mandato al ds Russello di adoperarsi subito sul mercato per cercare portiere e difensori nati negli anni 2005/2006/2007”.

Così il presidente Luca Giovannone dopo la sconfitta 4-0 subita dalla Nissa fuori casa contro la Vibonese. Una presa di posizione forte e decisa, quella del presidente in prospettiva di un rafforzamento del settore difensivo sia per questa stagione che per la prossima.

La Nissa, in effetti, al di la del valore degli Under attualmente in rosa che non è in alcun modo da sottovalutare, secondo il suo presidente, per compiere il salto di qualità tanto atteso e voluto da tutti, deve anche poter alzare il livello degli Under in un contesto di programmazione che consenta, fin da subito, di indirizzare il ds Russello verso giocatori che possano fare alzare la cifra tecnica ed agonistica della Nissa.