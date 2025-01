Serie D. Domenica al “Valentino Mazzola” la Sancataldese sfida l’Akragas in un derby salvezza nel quale conta solo vincere

Derby siciliano di capitale importanza per la Sancataldese che domenica affronta in casa l’Akragas (ore 14,30). Si tratta di un confronto che potrebbe avere un peso importante per la salvezza di entrambe le formazioni impegnate in un derby ad alta tensione nel quale conterà vincere e basta.

La Sancataldese ci arriva dopo il buon pari di domenica scorsa sul campo del Paternò. La formazione di Orazio Pidatella non intende in alcun modo cedere al cospetto degli agrigentini che, ultimi in classifica con 14 punti, intendono rilanciarsi nella corsa per la salvezza.

La squadra di casa, tuttavia, non può certo permettersi di sottovalutare un confronto che si annuncia come fondamentale in un campionato nel quale i verdeamaranto dovranno dare tutto di se stessi per salvare categoria e stagione. Una vittoria domenica potrebbe avere un peso specifico superiore in quanto consentirebbe a Dolenti e compagni di compiere un considerevole passo avanti in classifica e di lasciarsi alle spalle un quart’ultimo posto che non proprio il massimo.

Grande attesa, dunque, per il derby con l’Akragas in casa di una Sancataldese i cui tifosi, come sempre, si preparano a sostenere la loro amata squadra nel contesto di un campionato nel quale Calabrese e compagni dovranno usare testa, umiltà e spirito di cacrificio per venire a capo di questo campionato parecchio livellato verso il basso. (Foto Vincenzo Bonelli – Sancataldese Calcio Official)