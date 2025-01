Seconda Categoria. L’Amo Gela batte il Real Gela nel derby e aggancia la testa della classifica; solo pari 2-2 per l’Atletico Nissa

Nel girone G del campionato di Seconda Categoria era parecchia e legittima l’attesa sia per il derby Amo Gela – Real Gela che per il match del Tomaselli tra Atletico Nissa e Vis Bompietro.

Nel primo l’Amo Gela ha battuto 2-1 il Real Gela. L’Amo Gela è andato a segno con Domicoli e Mezzalsalma, mentre Caci ha segnato per il Real Gela. L’Amo Gela, pertanto, s’è portata momentaneamente in testa alla classifica del girone G con 27 punti agganciando lo Sporting Casale di Catenanuova che domenica affronta in casa il fanalino di coda Raddusa.

Nell’altra sfida invece beffardo pari 2-2 per l’Atletico Nissa che, nonostante abbia espresso in campo una certa superiorità, nei momenti topici del match è mancato di quel cinismo necessario per chiudere gli incontri. Per i nisseni gol di Agliata e Sammartino, mentre per i madoniti hanno realizzato Gennaro e Calabrese. Con il pari odierno, l’Atletico Nissa s’è portato a quota 17 in classifica ma ha mancato il sorpasso a spese proprio del Vis Bompietro che è rimasto avanti di un punto rispetto ai nisseni a quota 18. (Foto Il Gazzettino di Gela)