Santa Caterina. Per il 2025 i volontari del servizio civile saranno 18 e i progetti 3. Istanze entro il 18 febbraio

SANTA CATERINA. Il Comune vede aumentare a 18 i volontari del servizio civile per il 2025. Per il 2025 Santa Caterina quest’anno aderisce con tre progetti. Il primo è denominato “Progetto anziani: che fantastica storia è la vita”, si rivolge agli anziani e prevede l’utilizzo di 10 volontari. Il secondo progetto è invece denominato “Il Cerchio della Vita” ed è rivolto ai minori. Il progetto, già realizzato lo scorso anno, prevede l’utilizzo di 4 volontari.

Infine, il terzo è il progetto “More Information” ed è finalizzato ad offrire informazioni al pubblico in diversi ambiti tra cui sociale, culturale e turistico. In questo caso, è previsto l’utilizzo di 4 volontari che vanno a completare i 18 volontari che, complessivamente, saranno impegnati per il Comune di Santa Caterina nel 2025 per il servizio civile. Per maggiori informazioni e per presentare la domanda, c’è il link https://www.politichegiovanili.gov.it/…/bando…/. Le istanze online vanno prodotte entro le ore 14 del prossimo 18 febbraio.