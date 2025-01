Santa Caterina. Al via le istanze per il servizio civile: il Comune fruisce di 18 volontari

SANTA CATERINA. Per il servizio civile le domande online vanno presentate entro le 14:00 del 18/02/2025. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Ippolito. Nel settembre 2025, per la prima volta, il Comune di Santa Caterina fruirà di 18 volontari; l’aumento del numero dei volontari è determinato dalle tante richieste di giovani che vogliono svolgere il Servizio Civile, ma anche dalla ferrea volontà dell’amministrazione di aumentare e migliorare i servizi per i cittadini.

In particolare Santa Caterina quest’anno aderisce con tre progetti:

PROGETTO ANZIANI: “CHE FANTASTICA STORIA E’ LA VITA” rivolto agli anziani, i cui benefici sono stati ampliamente testati negli anni, 10 volontari

PROGETTO: ” IL CERCHIO DELLA VITA” rivolto ai minori, come già realizzato nell’anno 2023/24, 4 volontari

PROGETTO: “MORE INFORMATION” finalizzato ad offrire informazioni al pubblico in diversi ambiti tra cui sociale, culturale e turistico, 4 volontari

Per maggiori info e per presentare la domanda: https://www.politichegiovanili.gov.it/…/bando…/