Sanremo, Conti svela i duetti: “Serena Brancale con Alessandra Amoroso canteranno “If i ain’t got you” di Alicia Keys

(Adnkronos) – Dalla terrazza di Sanremo dove sta “prendendo il sole in costume”, Carlo Conti si collega con Nunzia De Girolamo nel programma ‘Maschio Selvaggio’ su Radio2 e ufficializza alcune notizie sui duetti di Sanremo 2025 che annuncerà per intero – dice – al Tg1.. “Marco Masini – dice Conti – ha accettato la proposta di Fedez, si sono messi d’accordo sul brano ‘Bella Stronza’ e su come farlo”. Riferimenti alla ex di Fedez? “Questo non lo so e non mi interessa”. Poi qualche spoiler sulle cover: “Due canteranno Pino Daniele, due brani saranno di Fabrizio De Andrè, due brani in qualche modo di Franco Califano, ci sarà Battisti, ci saranno tante belle canzoni, in una serata che quest’anno è fuori gara. La serata cover sarà un festa della musica, tanto è vero che alcuni degli artisti in gara hanno deciso di fare il duetto insieme”. Achille Lauro con Elodie “ad esempio”. “Le 30 canzoni – dice Conti – le ritengo tutte meritevoli di stare su quel palco, con tante sonorità diverse, tanti sapori diversi. Mi dispiace solo che non sia rappresentato quest’anno il rock. Ma è sempre difficile portarlo al festival”. Sarà un festival “corale”, ribadisce Conti: “La parola d’ordine del festival è insieme”. Conti ha spiegato poi come ha scelto i suoi compagni di viaggio alla conduzione: “La prima sera, oltre a Jovanotti, ho pensato di farla più istituzionale con dei colleghi e quindi ho pensato subito ad Antonella Clerici e a Gerry Scotti, che non l’ha mai fatto e mi sembra un riconoscimento che gli dà il pubblico, secondo me. Poi il quarto sarebbe stato Fabrizio Frizzi. La secondo serata l’ho voluta particolare con una donna fortissima come Bianca Balti e due elementi spiazzanti come Malgioglio e Nino Frassica. La terza, al femminile, con tre donne diverse tra loro ma forti, che sono appunto: Miriam Leone, mamma da appena un anno, Elettra Lamborghini con la sua vivacità e la comicità di Katia Follesa”. Nella quarta, poi, sono annunciati Mahmood e Geppi Cucciari. E infine, “l’ultima sera di nuovo più istituzionale con due amici più recenti e colleghi che sono Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, che condurrà anche il Dopofestival” C’è un superospite che manca? “Che io sappia non ci sono ospiti che mancano. Ma come sempre, magari la prossima settimana ci sarà qualcuno che può arrivare, che scopriamo che arriva in Italia e allora vediamo di coinvolgerlo. Ma quello sarà proprio l’ospite dell’ultim’ora e non nemmeno io idea se ci sarà, perché il festival è già bello pieno”. In ogni sera, spiega ancora Conti, “cercheremo di toccare argomenti importanti: le guerre, il rapporto genitori-figli e altre realtà che ci circondano”. “Non ci saranno monoghi ma piccole riflessioni”, aggiunge Conti. Che infine promette: “Finirò verso l’1-1.10 per dare la linea al Dopofestival”.

Villain con Chiello (‘Fiori rosa, fiori di pesco’ di Lucio Battisti); Sarah Toscano con Ofenbach (‘Be mine’ di Ofenbach); Serena Brancale con Alessandra Amoroso (‘If i ain’t got you’ di Alicia Keys); Shablo con Neffa (‘Aspettando il sole’ di Neffa); Simone Cristicchi con Amara (‘La cura’ di Franco Battiato); The Kolors con Sal Da Vinci (‘Rossetto e caffè’ di Sal Da Vinci) e Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga (‘Un tempo piccolo’ di Franco Califano).