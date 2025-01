San Cataldo. Progetto 86 propone 3 posti per il Servizio civile universale con il progetto “Oikos 2025 – Un’età da abitare”

SAN CATALDO. Progetto 86 ha a disposizione 3 posti per il Servizio Civile Universale per l’anno 2025. Il progetto è denominato Progetto Oikos – Un’età da abitare 2025. Il progetto si propone di offrire supporto e accompagnamento a persone fragili, creando spazi di socializzazione, inclusione e cura per migliorare la qualità della vita. La scadenza del bando è il 18 febbraio alle ore 14. Questi i requisiti da possedere:

– Avere tra i 18 e i 28 anni

– Essere cittadini italiani o di un altro paese dell’Unione Europea

– Essere motivati e desiderosi di impegnarsi in attività di solidarietà

Cosa viene offerto:

– Un’esperienza formativa e qualificante

– Un impegno di 25 ore settimanali

– Un compenso mensile di 507,30 €

– L’opportunità di crearsi un futuro posto di lavoro: diversi dei nostri precedenti volontari hanno trovato un impiego stabile grazie all’esperienza maturata nel progetto. SE si è interessati al progetto e se ne vogliono conoscere tutti i dettagli, è possibile inviare il curriculum vitae a info@progetto86.it. Si sarà ricontattati per maggiori informazioni e per scoprire come candidarsi.