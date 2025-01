San Cataldo. Lisa Sberna è il nuovo baby sindaco; l’insediamento ufficiale previsto per il 5 febbraio

SAN CATALDO. Si sono concluse le operazioni per l’elezione del nuovo sindaco e del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze con un risultato straordinario: Lisa Sberna, per la cronaca, ha vinto il ballottaggio contro l’altra candidata Giada Geraci in una competizione tutta al femminile, entusiasmante e coinvolgente.

Il sindaco Gioacchino Comparato ha inteso porgere un ringraziamento speciale agli studenti dei due Istituti scolastici comprensivi cittadini per la loro attiva partecipazione, anche durante lo spoglio trasmesso in streaming; “Siamo orgogliosi di tutte le ragazze ed i ragazzi che si sono impegnati mettendosi in gioco con le loro candidature”. L’insediamento ufficiale si terrà il prossimo 5 febbraio alla presenza delle autorità civili.