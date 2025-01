Promozione. Vittorie per la capolista Niscemi e la Vigor Gela; solo pari per il Serradifalco

Nel campionato di Promozione vittoriose le due nissene del girone D. La super capolista Niscemi ha battuto 1-3 il Frigintini. Le reti di Diaw, Amaya e Tomaino hanno scandito il ritmo di un successo che è stato il 14° il 15 gare giocate. Il Niscemi è ora capolista con 42 punti ed ora ha 10 punti di vantaggio sull’Atletico Megara che ha pareggiato 2-2 con lo Scicli.

La Vigor Gela ha invece vinto 3-2 sul Noto. S’è trattato di una gran bella affermazione per la compagine gelese in gol con Nobile, Deoma, e Scicolone. La Vigor, grazie a questo successo è quinta ed è salita a quota 25 in classifica continuando a mantenere 2 lunghezze di vantaggio sull’Acicatena.

Nel girone C, infine, solo pari per il Serradifalco Calcio (nella foto). La squadra di Carmelo Giordano ha impattato 0-0 con il Santa Domenica Vittoria e resta terzultima in classifica con 13 punti in piena zona play out.