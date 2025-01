Promozione. Nel girone C il Serradifalco Calcio punta a vincere per dare sostanza alla sua classifica

Nel campionato di Promozione inizia solo sabato 11 gennaio l’avventura del Serradifalco Calcio nel girone di C del campionato di Promozione. Il girone è quello di ritorno e arriva dopo un girone di andata nel quale i falchetti hanno fatto poco rispetto alle aspettative.

Al Valentino Mazzola, avversario di turno della squadra di Carmelo Giordano sarà il Santa Domenica Vittoria, squadra del messinese che, all’andata, pareggiò contro un ottimo Serradifalco all’inizio del girone di andata.

Ora nel ritorno il discorso è completamente mutato di prospettiva: i falchetti hanno bisogno di conquistare i tre punti per ridare tono e sostanza ad una classifica fin qui poco soddisfacente per il Serradifalco che nel girone C è terzultimo con 12 punti.

Serve pertanto una grande prestazione o perlomeno un Serradifalco che, facendo leva sul suo orgoglio, possa portare pericoli in serie alla porta del Santa Domenica Vittoria e che, al tempo stesso, curi adeguatamente la fase difensiva con l’ingaggio di un ottimo portiere come Michele Noto.