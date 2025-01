Prima Categoria. La Sommatinese batte 2-4 l’Empedoclina e torna in testa alla classifica

In Prima categoria nel girone B torna in testa la Sommatinese. La squadra di mister Nicotra con un grandissimo Rosario Genova, ha battuto fuori casa l’Empedoclina balzando in testa alla classifica con 34 punti. La vittoria della Sommatinese è arrivata grazie ad una splendida tripletta di Rosario Genova, mentre il poker è stato completato dalla rete di Pulci. Un 2-4 esaltante che ha permesso alla Sommatinese di riconquistare la vetta anche a seguito della sconfitta della Barrese sul campo del Gangi (1-0 gol di Gonzalez).

La Don Bosco Mussomeli, invece, ha ottenuto un buon pari esterno sul campo del Sant’Anna (1-1). La rete dei mussomelesi è stata segnata dall’ottimo Mangiapane che si sta confermando elemento di primo piano della squadra manfredonica. La Don Bosco Mussomeli in classifica è salita a quota 25, a – 9 dalla capolista Sommatinese e a – 7 dalla vice capolista Barrese. Nello stesso girone da segnalare la brutta sconfitta casalinga del Calcio Campofranco che ha perso 0-2 contro lo Sporting Termini. Una sconfitta che ha relegato la formazione del Vallone al penultimo posto in classifica a quota 12 al pari dell’Empedoclina.

Nel girone F invece, sconfitta 4-1 per il Terranova Gela che resta ultima in classifica nel girone con solo 4 punti. Bella vittoria invece per l’Accademia Mazzarinese che, nello spareggio per il 7° posto, ha superato 2-1 il Motta Calcio con le reti di Neschisi e Raccuglia. In classifica l’Accademia Mazzarinese è ora a quota 19 al settimo posto mentre il Motta Calcio è ottavo 3 punti dopo.