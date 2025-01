Parte da Serradifalco progetto educativo di Pan di Stelle rivolto a 2000 classi della Scuola Primaria in tutta Italia

Pan di Stelle – love brand del Gruppo Barilla amato da circa 10 milioni di famiglie italiane – lancia il progetto educativo “Sogna e credici fino alle stelle” che mira a coinvolgere docenti e studenti di oltre 2.000 classi della scuola primaria di tutta Italia.

Partendo da Serradifalco (Caltanissetta), il progetto porta nelle scuole un messaggio di speranza, incoraggiando i bambini a non perdere fiducia nei loro sogni e a perseguire le proprie passioni. A Serradifalco è stato realizzato un murales di Giulio Rosk Gebbia a tema che è stato inaugurato alla presenza dello stesso autore.

Una survey condotta da AstraRicerche per Pan di Stelle ha rivelato infatti che la scuola rappresenta il luogo dove si apprendono competenze utili per il futuro, fondamentale per lo sviluppo del confronto con gli altri, ed è il contesto in cui si scoprono e si sviluppano nuovi interessi.

Nutrire la voglia e la capacità di sognare è da sempre la purpose di Pan di Stelle. Con il progetto “Sogna e credici fino alle stelle”, Pan di Stelle vuole concretizzare questo messaggio, supportando la capacità di sognare in grande dei giovanissimi attraverso attività didattiche dedicate e il coinvolgimento di importanti ambassador come la tennista Jasmine Paolini, la cantante Clara, lo street artist Giulio Rosk e l’aspirante astronauta Linda Raimondo, che racconteranno la loro esperienza per ispirare i bambini a credere nei loro sogni.

Inoltre, Enrico Galiano, insegnante e scrittore, osservatore privilegiato del mondo della scuola grazie alla sua esperienza quotidiana in aula, in occasione del lancio della campagna Pan di Stelle, invita i giovanissimi a vedere i sogni come guide luminose nei momenti difficili, proponendo un vademecum in 5 preziosi consigli.