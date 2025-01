Pallavolo. Vittoria dell’Albaverde nel campionato amatoriale Open Misto del Csi

Confermando la partecipazione iniziata la scorsa stagione l’Albaverde si è ripresentata ai nastri di partenza del campionato amatoriale Open Misto organizzato dal CSI.

La formazione nissena del riconfermato tecnico Giacomo Sanguedolce è stata inserita nel girone territoriale del centro Sicilia insieme ad altre cinque squadre tutte della provincia di Enna (Pol. Borsi Enna, Siaz pol. Armerina, Pol. Pantani Villarosa, Antico Borgo San Giovanni Piazza Armerina, Kentron Volley Enna). ù

All’esordio in campionato l’Albaverde si è imposta 3 – 2 (28/26, 21/25, 25/21, 20/25, 15/10) sulla Borsi Enna al termine di un incontro combattutissimo disputato al palaMilan di Caltanissetta.L’Albaverde è scesa in campo con Laura Allegro, Adrian Ballarò (K), Marsela Bregu, Francesco Cambria, Angelica Caramia, Claudia Dell’Aira, Mattia Falzone, Ivan Medico, Matteo Miraglia, Barbara Russo, Gaia Costa (L1) e Giuseppe Ficarra (L2). All. Giacomo Sanguedolce.

Il Borsi Enna ha schierato: Martina Biondo, Giuseppe Corazziere, Giovanni Cacciaguerra, Rossella Di Stefano, Iolanda Giarrizzo, Liborio Torregrossa e Giuseppe Motta. All. Liborio TorregrossaNell’altra gara della prima giornata di andata la Pol. Armerina si è imposta sulla Pol. Pantani per 3 a 0.Il prossimo appuntamento per l’Albaverde è in programma martedì 28 gennaio quando affronterà a Piazza Armerina la SIAZ Pol. Armerina.