Ospedale Mussomeli incontro con management ASP di Caltanissetta

MUSSOMELI – In data odierna, (22 gennaio 2025) le Organizzazioni Sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, NURSIND CGS, FIALS e NURSING UPhanno incontrato il management dell’ASP di Caltanissetta per discutere delle problematiche emerse in merito alla gestione dei servizi sanitari, con particolare attenzione alla paventata chiusura del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Mussomeli durante le ore notturne. Durante l’incontro, il management ha rassicurato le OO.SS. che le voci relative alla chiusura del Pronto Soccorso dalle 20:00 alle 08:00 non trovano fondamento. L’ASP ha infatti confermato che: non vi è alcuna intenzione di interrompere il servizio notturno del Pronto Soccorso di Mussomeli. Si stanno predisponendo convenzioni con una cooperativa privata per garantire la copertura dei turni. È previsto l’arrivo di nuovi medici provenienti dall’Argentina per rafforzare l’organico e garantire il mantenimento del servizio. Sono state esaminate e discusse altre problematiche come la carenza di ore destinate al servizio del personale ausiliario. La Direzione Strategica si è impegnata a trovare soluzioni nel breve periodo. Per quanto riguarda il SERT di Gela e Dipartimento di Igiene Mentale di Mussomeli le OO.SS. hanno evidenziato la grave carenza di medici in queste strutture e le difficoltà operative del personale. Il Direttore Sanitario ha comunicato che si sta procedendo con l’assunzione di tre medici psichiatri destinati a tali servizi. Per la Lungodegenza dell’Ospedale di Mussomeli L’apertura è prevista per il 1° febbraio, con personale infermieristico proveniente dal presidio ospedaliero e l’aggiunta di due OSS. È stato poi richiesto il rientro degli infermieri trasferiti al P.O. S. Elia di Caltanissetta, ma è stato comunicato che attualmente non è possibile per problemi di organico. Per quanto riguarda la rimodulazione delle ore lavorative del personale OSS è stata discussa la recente riduzione delle ore settimanali a 24, che era già stata segnalata come errore di calcolo. Il Direttore Amministrativo ha garantito che, probabilmente nel breve termine, le ore settimanali saranno riportate a 30, in modo da migliorare la qualità e la continuità dei servizi assistenziali. Evidentemente, le OO.SS. continueranno a monitorare le questioni affrontate e si riservano di avviare ulteriori confronti per garantire soluzioni rapide e definitive a tutte le problematiche emerse.