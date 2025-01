Oppo Enco Air4 Pro, la recensione

(Adnkronos) – Le Oppo Enco Air4 Pro si presentano come auricolari true wireless di fascia media, con un design accattivante e una serie di funzionalità interessanti, tra cui la cancellazione attiva del rumore e un'autonomia elevata. Presentano un design a stelo corto con una forma ergonomica che si adatta bene al padiglione auricolare. Gli auricolari sono realizzati in plastica con una finitura lucida, con un peso di soli 4,4 grammi ciascuno . Si tratta di un design semi-in-ear, che contribuisce al comfort e alla vestibilità, riducendo la sensazione di pressione all'interno dell'orecchio. La custodia di ricarica, invece, è realizzata in plastica opaca e presenta una forma ovale compatta, con un peso complessivo di 47 grammi. Il coperchio della custodia si apre e si chiude facilmente con una mano. Le Enco Air4 Pro sono dotate di driver dinamici da 12,4 mm con diaframma placcato in titanio, che promettono una riproduzione audio di alta qualità con bassi potenti e un suono dettagliato. Gli auricolari supportano i codec AAC, SBC e LHDC 5.0, garantendo una buona compatibilità con diversi dispositivi e una trasmissione audio ad alta fedeltà, soprattutto con i dispositivi Oppo che supportano LHDC 5.0. La connettività Bluetooth 5.4 assicura una connessione stabile e a bassa latenza. Uno dei punti di forza di questi auricolari è la cancellazione attiva del rumore (ANC) a banda ultralarga, certificata da TÜV Rheinland per le elevate prestazioni. La cancellazione del rumore raggiunge una profondità massima di 49 dB e una frequenza di campionamento fino a 4000 Hz, il che significa che è in grado di attenuare efficacemente una vasta gamma di rumori ambientali, dai rumori del traffico al brusio degli uffici. La tecnologia di cancellazione del rumore si adatta automaticamente all'ambiente circostante, passando dalla modalità Max per gli ambienti più rumorosi alla modalità Mild per quelli più silenziosi, garantendo sempre il livello ottimale di cancellazione del rumore. È presente anche la modalità Trasparenza, che consente di ascoltare i suoni ambientali senza dover rimuovere gli auricolari, utile per conversazioni rapide o per mantenere la consapevolezza dell'ambiente circostante quando si cammina per strada. Per garantire la massima chiarezza durante le chiamate, le Oppo Enco Air4 Pro utilizzano un sistema a triplo microfono con microfono digitale. Questo sistema è in grado di distinguere la voce umana dai rumori ambientali, sopprimendo efficacemente il rumore di fondo e garantendo chiamate chiare anche in ambienti rumorosi. Un'altra funzionalità interessante è la Dual Connection, che permette di connettere gli auricolari a due dispositivi contemporaneamente, ad esempio uno smartphone e un tablet. Questa funzione è molto utile per chi utilizza gli auricolari con più device, in quanto consente di passare da un dispositivo all'altro senza dover eseguire la disconnessione e la riconnessione. Le Enco Air4 Pro offrono un'autonomia fino a 12 ore con una singola carica e fino a 44 ore con la custodia di ricarica. Si tratta di un'autonomia superiore alla media degli auricolari true wireless nella stessa fascia di prezzo, che in genere si attesta intorno alle 20-30 ore. La ricarica rapida consente di ottenere fino a 4 ore di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica, ideale per chi ha bisogno di una ricarica veloce prima di uscire di casa. La qualità audio delle Enco Air4 Pro è generalmente buona, con un suono dettagliato e bassi morbidi. I driver da 12,4 mm offrono un suono dimensionale con bassi potenti. La gamma media è nitida e chiara, mentre gli alti sono cristallini. Il supporto al codec LHDC 5.0 consente di apprezzare al meglio la qualità audio ad alta risoluzione, con una maggiore fedeltà e una minore perdita di dettagli. Le OPPO Enco Air4 Pro sono leggere e comode da indossare, grazie alla forma ergonomica e al peso contenuto. La presenza di diverse misure di gommini auricolari consente di trovare la giusta vestibilità per ogni utente. Gli auricolari si ancorano saldamente all'orecchio e non si muovono durante l'utilizzo, anche durante l'attività fisica. L'applicazione HeyMelody offre diverse funzionalità per personalizzare l'esperienza d'uso delle Enco Air4 Pro. Tramite l'applicazione, è possibile personalizzare i controlli touch degli auricolari, assegnando diverse funzioni ai tocchi singoli, doppi e tripli, regolare l'equalizzazione del suono, scegliendo tra diverse modalità preimpostate o creando un profilo personalizzato, attivare la modalità gioco a bassa latenza, che riduce il ritardo audio per una migliore esperienza di gioco, eseguire un test di adattamento degli auricolari per verificare la corretta vestibilità, e ovviamente aggiornare il firmware degli auricolari. Le Oppo Enco Air4 Pro sono auricolari true wireless di fascia media che offrono un buon rapporto qualità-prezzo, visto che al momento sono vendute a 80 euro. La qualità audio è generalmente buona, con bassi potenti e un suono dettagliato, anche se alcuni utenti potrebbero trovare i bassi eccessivi in certi generi musicali. Sono una valida opzione per chi cerca auricolari versatili e completi, con un buon bilanciamento tra qualità audio, funzionalità e prezzo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)