Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: 387 in hotspot

In serata previsto un trasferimento Palermo, 27 gen. (Adnkronos) – Sono 387 i migranti presenti nell’hotspot di Lampedusa, dove nelle ultime ore si sono registrati due sbarchi. A bordo di due barchini viaggiavano 62 e 59 persone, condotte, dopo un primo triage sanitario, nella struttura di contrada Imbriacola. Sono giunti, invece, ieri sera sulla più grande delle Pelagie a bordo di una motovedetta della Guardia costiera i 15 superstiti del naufragio avvenuto in area Sar Maltese. A soccorrerli è stato l’equipaggio della ong Sea Punk I e all’appello mancherebbero tre dispersi. A sbarcare al molo Favaloro anche i corpi senza vita di due bimbi di due e tre anni, vittime del naufragio. Tra i sopravvissuti, invece, la loro mamma. In serata la Prefettura di Agrigento d’intesa con il Viminale ha disposto il trasferimento di un gruppo di migranti che saranno imbarcati sul traghetto di linea diretto a Porto Empedocle.