Maltratta la madre, arrestato 25enne nel Siracusano

I Carabinieri di Solarino hanno arrestato un 25enne di origine rumena, per maltrattamenti in famiglia, estorsione e rapina, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Siracusa. L’uomo è indagato per avere posto in essere reiterati maltrattamenti di natura psicologica nei confronti della madre 51enne e convivente. Già nel mese di giugno 2023 la donna aveva denunciato il figlio che, in diverse occasioni, aveva posto in essere comportamenti violenti, oltraggiosi e molesti nei suoi confronti. Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Solarino avevano portato all’emissione nei confronti del giovane della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.