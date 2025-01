Maltempo a Catania, violente mareggiate provocano il crollo di una piccola area del molo di San Giovanni Li Cuti

Le violente mareggiate che si sono moltiplicate questa sera lungo la scogliera di Catania hanno provocato il crollo di una piccola area del molo di San Giovanni Li Cuti. L’ispettore dei sommozzatori del comando provinciale dei Vigili del fuoco sta valutando come mettere in sicurezza l’area, fortemente danneggiata. Intanto I vigili del fuoco hanno diramato il report completo degli interventi effettuati: a Caltanissetta 14 (2 quelli in attesa), a Catania 19 (99 in coda), a Enna 15 (66 in coda), a Messina 14 (7 in coda), a Ragusa 12 (28 in coda), a Siracusa 20 (27 in coda), per un totale di 128 interventi dalle 8 alle 18 di oggi, con 264 in coda.